Din Görevlileri Davranışlarıyla Örnek Kişilerdir"

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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, din görevlilerinin davranışlarıyla örnek kişiler olduğunu bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen din görevlilerinin çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Akın, bütün insanlığın göstermesi gereken değerleri ve hassasiyetleri din görevlilerinin taşımasını gerektiğini belirtti.Din görevlilerinin her zaman bilgili, donanımlı ve gayretli kişiler olarak topluma örnek olacak şekilde kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:"Din görevlilerimiz, görev yaptıkları bölgelerde vatandaşlarımızla birebir iletişim kuruyor. Bu yüzden, bulunduğunuz köy, kasaba ve mahallelerde önemli görevler yapmaktasınız. Liderlik, önderlik anlamına gelen imamlık mesleğinin gerektirdiği nitelikleri taşımak durumundayız. Kutsal bir görevi yerine getiren din görevlilerimiz davranışlarıyla, söyledikleriyle, kılık kıyafetiyle örnek kişiler olmalıdır. Toplum huzurunu ve sağlığını tehdit eden bütün konularda duyarlı davranmak üzere vatandaşlarımızı bilgilendirmek, aydınlatmak din görevlilerimizin temel vazifeleri arasındadır."İl Müftüsü Mehmet Yaman ise kentte 2019 yılı itibarıyla 499 cami ve 160 kuran kursunda 655 personel ile din hizmeti verdiklerini ifade etti.