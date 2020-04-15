Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Din görevlileri hizmetin her alanında vatandaşın yanında

Giresun'un Espiye ilçesinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden din görevlileri, ihtiyacı olanlar için alışveriş yapıyor, gıda ihtiyaçlarını karşılıyor bahçe, tarla ve resmi işlemlerinde yardımcı oluyor.

15.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:36
Din görevlileri hizmetin her alanında vatandaşın yanında
Giresun 'un Espiye ilçesinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan yaşlı ve hasta vatandaşları evlerinde ziyaret eden din görevlileri, ihtiyacı olanlar için alışveriş yapıyor, gıda ihtiyaçlarını karşılıyor bahçe, tarla ve resmi işlemlerinde yardımcı oluyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında köy ve mahallelerdeki insanların herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek için evleri ziyaret eden din görevlileri ihtiyaçları tek tek karşılıyorlar.

İlçede görev yapan din görevlilerinin tarla kazmadan, gıda ihtiyaçları gidermeye kadar her türlü hizmette sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlı ve engellilerin hizmetinde bulunduğunu ifade eden Espiye ilçe Müftüsü Yavuz Koçak, "Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında vatandaşların ihtiyaçları giderilmektedir. Yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşabilmek için çalmadık kapı bırakmayan din görevlilerimiz, bir taraftan da topluma dini ve manevi rehberlik hizmeti sunmaya devam ederken, diğer taraftan da maaşlarını alamayan, faturalarını ödeyemeyen, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılarımızın dışarıdaki ihtiyaçlarını gideriyoruz. Tıraş olması gerekenin tıraşı yapılıyor. Tarlası ekilmesi gerekenin tarlasını ekiliyor. Hasta olanı ise doktora götürüyoruz. Yaptığımız hizmetler karşısın vatandaşlarımızın hayır dualarını aldık. Maddi ve manevi hizmetleri yerine getiren tüm din gönüllüsü hocalarımıza teşekkür ederim" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Giresun, Espiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Haberler
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Koronavirüse yakalanan Juventus’un iki yıldızı tamamen iyileşti Haberler
Koronavirüse yakalanan Juventus'un iki yıldızı tamamen iyileşti
Haberler ›› Güncel ››Din görevlileri hizmetin her alanında vatandaşın yanında - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:12: Çankırı'nın Hıcıp köyü, karantinaya alındı - Haber 16:12: Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, bir aylık maaşını bağışladı - Haber 16:12: Hadim Belediye Başkanı Hadimioğlu, esnaflara maske dağıttı - Haber 16:12: Eski MI6 Şefi: Çin dünyadan başta bilgi gizledi, sorumlu tutulmalı - Haber 16:10: Çocuklarından sağlık çalışanlarına duygusal mesaj - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:31: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler