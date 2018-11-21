Din Görevlileri İzmarit Topladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:13



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:13

Uşak'ın Banaz ilçesinde görev yapan din görevlileri, sigaranın zararları ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla şehir merkezinde izmarit topladı.Banaz Müftüsü Remzi Karadoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.Sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla mahalle ve köylerde görev yapan din görevlilileriyle ilçe merkezinde izmarit topladıklarını vurgulayan Karadoğan, "Banaz Merkez Camisi önünden başlayan etkinliğimiz Hükümet Konağı önüne kadar sürdü. Yaklaşık 30 arkadaşımızla topladığımız izmaritleri çöpe attık. Gençlerimize yönelik bir duyarlılık oluşturmak amacıyla bu etkinliği yaptık. Amacımız yerlere atılan bu sigara izmaritlerine dikkat çekmek ve zararlarını vatandaşlarımıza anlatmaya çalışmak." diye konuştu.Çevreye atılan izmarit nedeniyle kuşların ve nehirlerde balıkların öldüğüne dikkati çeken Karadoğan, düzenledikleri etkinliğin örnek olmasını istedi.