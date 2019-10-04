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Din görevlileri kan bağışında bulundu

Beyşehir ilçesinde din görevlileri tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

04.10.2019 09:32Din görevlileri kan bağışında bulundu
Beyşehir ilçesinde din görevlileri tarafından Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.
Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına Beyşehir İlçe Müftülüğü'nde görev yapan din görevlileri de katıldı.

1-7 Ekim Din Görevlileri ve Camiler Haftası nedeniyle gerçekleştirilen kampanyada ilk olarak İlçe Müftüsü Veysel Kükrek kan bağışında bulundu.
Ardından sıraya giren diğer din görevlileri vatandaşların da destek verdiği kampanyada kan bağışı yaptı.
Dağıtılan formları doldurduktan sonra birer ünite kan veren din görevlileri, kan bağışının önemli bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

Türkiye Kızılay Derneği, Beyşehir, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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