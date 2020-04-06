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Din görevlileri karantinadaki vatandaşlara umut olmaya devam ediyor

Bilecik'te din görevlileri karantinada bulunan vatandaşlarımıza umut olmaya devam ediyor.

06.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:48
Din görevlileri karantinadaki vatandaşlara umut olmaya devam ediyor
Bilecik 'te din görevlileri karantinada bulunan vatandaşlarımıza umut olmaya devam ediyor.

Bilecik Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri, Korona virüsle Covid-19 mücadele kapsamında bir yandan 65 yaş ve üstü yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan manevi rehberlik ederek vatandaşları virüse karşı alınan tedbirler konusunda bilgilendiriyor.

Konu hakkında Bilecik İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınının ülkemizde yayılmaya başladığı günden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımı koordinasyonunda görev yaptıkları mahalle, köy ve kasabalarda halkın umudu olan din görevlilerimiz, vatandaşlarımızın temel gıda, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılayarak bu zor günlerde destek olmak amacıyla seferber oldu. Bilecik il ve ilçe müftülükleri bünyesinde hizmet veren din görevlilerimiz Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında mesai mefhumu gözetmeksizin kronik hasta ve yaşlı vatandaşların evlerine hizmet götürüyor. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda vatandaşlarımıza hizmet eden din görevlilerimiz, yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek onlara maddi ve manevi olarak her daim yanlarında olduklarını hissettirdi" İfadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik Müftülüğü, Koronavirüs, Bilecik, Güncel
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