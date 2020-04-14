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Din görevlileri kimsesizlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü personelleri, korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

14.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:06
Din görevlileri kimsesizlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor
Van 'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü personelleri, korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan ve maddi durumu yerinde olmayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri'nin talimatı doğrultusunda gönüllü personeller, kronik hastalığı bulunan ve maddi durumu yerinde olmayan vatandaşların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

İpekyolu İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen korona virüse karşı ülkemizde de yoğun bir mücadele verildiği belirtilerek, "Devletimiz bütün kurumlarıyla bu zorlu sürecin en az zararla atlatılması için yoğun çaba göstermektetir. Milletimiz de bu sıkıntılı dönemin zorluklarına karşı birlik ve bütünlük içerisinde mücadele etmektedir. Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği halinde virüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren her kademedeki personeliyle vatandaşlarımızın bu zor dönemi atlatabilmesi için çaba göstermektedir. Bu bağlamda, virüsten korunmak için alınan tedbirlerin uygulanması konusunda vatandaşlarımıza rehberlikte bulunmaktan, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlara yardımcı olunmasına kadar birçok alanda personelimiz aktif olarak görev almaktadır" denildi.

Maddi durumu zayıf olan ve işsiz kalan vatandaşları tespit eden din görevlilerinin kendi imkanlarıyla insanların hizmetinde olmaya devam ettiğini belirtilen açıklamada, "Müftülüğümüze bağlı Hazreti Halime Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Gülşah Polat ile aynı kursta ek ders ücreti karşılığında geçici öğretici olarak görev yapan Zeynep Aras ve öğretmen olan eşi, çevresindeki arkadaşlarıyla yaptığı çalışma sayesinde kimsesizlerin yüzünü güldürme adına gayretli çalışmalar yapıyor. Zeynep Aras bizzat belirlediği kişilerin durumlarını, ihtiyaçlarını tespit edip bu durumu hayırseverlerle paylaşarak onlardan aldıkları yatak, baza, kanepe, halı, çocuk kıyafetleri, gıda ve mutfak malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak suretiyle mahzun yüzlerin gülmesine vesile oluyor. Yine isimsiz kahramanlar olarak nitelendirecek olan Kur'an kursu öğreticileri ve din görevlilerimiz; başta kendi imkanları olmak üzere hayırsever iş adamları ile fakir ve yoksullar arasında köprüler kurmak suretiyle yüzlerin gülmesine, hanelerin şenlenmesine, kardeşliğin ve paylaşmanın en üst seviyelere gelmesine katkı sunmak için özverili ve fedakarca çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İpekyolu, Van, Yaşam
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