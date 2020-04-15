Din görevlileri Kovid-19 ile mücadelede vatandaşa destek için sahada

Diyarbakır 'da din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan kronik hastalığı bulunanlar, engelliler, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllülük esasıyla alanda hizmet veriyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi ve Müftülük personelinden oluşan 42 kişi, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına gönüllü destek sunuyor.

Alanda aktif faaliyet yürüten din görevlileri, belirlenen ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalarak, hazırlanan yardım kolilerini, 1000'er liralık sosyal yardımları, emekli maaşlarını ulaştırıyor.

"Gönüllerin ihya olmasını istiyoruz"

Din görevlilerinin sahadaki faaliyetlerine katılan Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatı olarak "Vefa Sosyal Destek Grubu"na gönüllülük esasıyla destek sunduklarını söyledi.

Karabayır, kapı kapı gezerek, daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarını ve emekli maaşlarını ulaştırdıklarını ayrıca psikolojik anlamda manevi destek verdiklerini bildirdi.

Diyarbakır'ın 17 ilçesindeki en uzak köy ve mezralara dahi ekiplerinin yardım faaliyeti için koşturduklarını dile getiren Karabayır, şöyle konuştu:

"İmam, müezzin, Kur'an kursu hocalarımız, müftülük personelimizle alandayız. Bu sosyal hizmette en ön safta bulunmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız gönüllü olarak alanda. Gönüllerin ihya olmasını istiyoruz. Rabb'im en kısa zamanda ülkemizi bu felaketten kurtarsın istiyoruz. Vatandaşlarımızın, yaşlı ve çocuklarımızın evde kalmasını istiyoruz. Tedbir almadan takdire güvenirsek tedbirdeki kusurumuzu kadere yüklemiş oluruz, kendi canımızı ve başkalarının canını tehlikeye atmış oluruz. Bu hastalıktan kurtuluncaya kadar da sahada ve ön safta olacağız."

"Devletimizin gücünü halkımız biliyor ve hissediyor"

Kayapınar Müftüsü İhsan Mesut Akbaş ise yardımları ulaştırmak için hafta sonları da dahil günün 12 saati mesaide olduklarını kaydetti.

Tek gayelerinin "Evde kal, hayatta kal" sloganına destek sağlamak olduğunu anlatan Akbaş, vatandaşların evde ve hayatta kalmalarını arzuladıklarını dile getirdi.

Vatandaşların ihtiyacını karşılamak için Kayapınar Kaymakamlığı emrinde çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Akbaş, şunları kaydetti:

"Kayapınar Müftülüğünde görevli imam, müezzin, personel ve Kur'an kursu hocalarımızla sahadayız. 1000 koli yardımı mahalle mahalle dolaşarak dağıtıyoruz. Devletimiz payidar olsun. Devletimizin gücünü halkımız biliyor ve hissediyor. 1000'er lira yardımı da 1500 kişiye ulaştırdık. 65 yaş üstü olup bankaya gidemeyecek vatandaşlarımızın da hizmetindeyiz. Haftada 70 kişinin bankadan parasını çekip, vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz."

Türkiye Diyanet Vakfının da şu ana kadar bu sürecin en iyi şekilde işleyebilmesi için gereken katkıyı sunduğunu kaydeden Akbaş, "Kayapınar'da 127 vakıf gönüllümüz var. Vakıf gönüllülerimizle de yardım faaliyetlerimizi her zaman sürdürdük. Vatandaşlarımızın rahat etmesi, hastalığın yayılmaması ve bir an önce bu musibetin ülkemizin üzerinden kalkması için gayret sarfediyoruz. Arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeden, hiçbir ücret almadan gönüllülük esasıyla bu işi yürütüyor." şeklinde konuştu.

"Vefa gönüllüleri maaşımı çekti. Allah onlardan razı olsun"

Emekli maaşını evinde teslim alan 70 yaşındaki Mehmet Güzel, tedbirlere uyduğunu, evden dışarı çıkmadığını söyledi.

Kendilerine hizmet sunan din görevlilerine teşekkür eden Güzel, "Torunum evde ihtiyaçlarımızı gideriyor. Vefa gönüllüleri de maaşımı çekti, getirip teslim etti. Allah onlardan razı olsun. Virüsün bitmesi için her gün Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

7 yıldır ilik kanseriyle mücadele eden Ramazan Akman da bu zorlu süreçte devletin yanlarında olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.