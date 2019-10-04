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Din görevlileri Müdür Tunçmen ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Kahta İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen'i ziyaret etti.

04.10.2019 11:59Din görevlileri Müdür Tunçmen ile bir araya geldi
Adıyaman'ın Kahta İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen'i ziyaret etti.

Kahta İlçesinde okullarda ve pansiyonlarda 'Değerler Eğitimi' kapsamında öğrenciler ile buluşan Gençlik Koordinatörlüğündeki din görevlileri, Müdür İbrahim Halil Tunçmen ile bir araya gelerek okul ve pansiyonlardaki çalışmalar ile ilgili bilgi alış verişin de bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğündeki din görevlilerinin 'Değerler Eğitimi' kapsamındaki çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür etti.

Program, gençlik komisyonu üyelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen'e kitap hediye etmesiyle sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen programa, İlçe Müftülüğü Gençlik Komisyonu Koordinatör Başkanı Beytullah Kaymak ve din görevlileri katıldı. - ADIYAMAN

İbrahim Halil, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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