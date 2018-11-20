20 Kasım 2018, 12:56
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Din Görevlileri Toplantısı Yapıldı

Din Görevlileri Toplantısı Yapıldı

Din Görevlileri Toplantısı Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında yapıldı.

Din Görevlileri Toplantısı Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında yapıldı.

Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu toplantı salonunda yapılan 2018 Kasım ayı Din Görevlileri toplantısına, müftü yardımcıları, vaizler, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Toplantı gündeminin okunmasıyla başlayan toplantıda, 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası programları, cami odaklı din hizmeti, Mevlid Kandili gecesi programları, okunan hatimlerin müftülüğe bildirilmesi, her personelin en az 10 gençle ilgilenmesi projesi, umre ücretlerinin bankalar tarafından taksitlendirildiğini cemaate duyurulması konuları görüşülerek kasım ayı aylık toplantısı, dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi. - BİLECİK Necati Akkuş,Bilecik
20 Kasım 2018 Salı 12:56