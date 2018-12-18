Din Görevlileri Toplantısı Yapıldı

Bilecik
İl Müftülüğü'nün Aralık
Ayı Din Görevlileri Toplantısı, İl Müftü Vekili İbrahim Özen
başkanlığında yapıldı.
Bilecik Müftülüğü Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda yapılan toplantıya şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı.
Toplantı, gündeminin okunmasıyla başlayan toplantıda, Aşere-Takrib kursu, 90 bin şehide 90 bin hatim, sabah namazı buluşması, sahte ilaç satıcılarına karşı vatandaşların vaazlarda uyarılması, 2019 yılı hac organizasyonu ve görevli personel seçimi konuları görüşüldü. Toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi. - BİLECİK
İbrahim Özen,Müftü,Aralık,Bilecik
Kaynak: İHA