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Din görevlileri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kırıkkale'de Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nda din görevlileri de yerini aldı.

26.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:19
Din görevlileri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Kırıkkale 'de Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nda din görevlileri de yerini aldı.

Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların alması gereken tedbirler ve bilinç oluşturulması konusunda çaba sarf edildiği bildirildi. Açıklamada, "İlimizde teni tip Korona virüse (Covid-19) yönelik hizmetler Valimizin başkanlığında çalışmalarını yürüten İl Vefa Destek Grubu tarafından koordine edilmektedir. İl Vefa Destek Grubunca alınan kararlar doğrultusunda iki müftülük personelimiz 'Vefa İletişim Merkezin'de vatandaşlarımızdan gelen taleplerin ilgililere ulaştırılması noktasında aktif görev almışlardır. Tüm din görevlilerimiz görev yaptıkları mahalle göz önünde bulundurulmak suretiyle 'Yerel İrtibat Noktası Görevlisi' olarak gruplandırılmış ve daha ilk günden fiilen göreve başlamışlardır. Müftülüğümüzce verilen talimatları sahada uygulayan bu görevlilerimiz risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, kronik hastalığı bulunan, tek başına yaşayan ve bakıma muhtaç olan bireylerin muhtarlar işbirliğinde tespitini yapmakta ve ihtiyaçlarını talepleri doğrultusunda karşılamakta, kendilerini aşan durumlarda İl Vefa Destek Grubuna talepleri iletilmektedir" denildi.

Yaşlı bireyler tarafından iletilen taleplerin de hemen yerine getirildiğini kaydedildiği açıklamada, "Ayrıca 112 ve açık kapı yoluyla 'Vefa İletişim Merkezi'ne ulaşan ve Yerel İrtibat Noktası Görevlilerimizce yerine getirilmesi muhtemel talepler ivedilikle yerine getirilmekte, İl Vefa Destek Grubu ve Müftülüğümüz bilgilendirilmektedir. Risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasından dolayı yakını olmayanların ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektikleri bizzat kendilerince ifade edilmekte olup, bu uygulama doğrultusunda ihtiyaç duydukları bir ekmeğin dahi bakkaldan,marketten alınarak kendilerine ulaştırılması, pazar ihtiyacının karşılanması, faturalarının yatırılması gibi yardım ve destekten dolayı vatandaşımızın memnun kaldıkları ve görevlilerimize dualar ettikleri görülmüştür. Müftülük olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Valiliğimizin talimat ve kararları doğrultusunda vatandaşımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Tedbir amaçlı ara verilen camilerde cemaatle namaz ibadetine evlerimizde ailemizle devam ederek aile içi iletişimimizi güçlendirelim" ifadeleri kullanıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Müftülük, Yaşam

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