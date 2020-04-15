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Din görevlileri vatandaşların tarlasını sürdü

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Trabzon merkez ve ilçelerinde hizmet yürüten din görevlileri, "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında, vatandaşlara muhtelif alanlarda hizmet veriyor.

15.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:07
Din görevlileri vatandaşların tarlasını sürdü
Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Trabzon merkez ve ilçelerinde hizmet yürüten din görevlileri, "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında, vatandaşlara muhtelif alanlarda hizmet veriyor.

Trabzon Çaykara İlçe Müftülüğü personeli Vefa Destek Grubu gönüllü üyesi Akdoğan Mahallesi Kovacık Camii İmam-Hatibi Ahmet Ali Tekke, 65 yaş üstü olup sokağa çıkma yasağı olan ve bu sebeple tarlasındaki işleri yapamayan 80 yaşındaki Ayten Aslan'ın tarlasında çalışarak destek oldu.

Bu kapsamda Akdoğan Mahallesi Merkez Camii İmam-Hatibi Mikail Tiryaki'de evinden çıkamayan 82 yaşındaki emekli İmam-Hatip Mustafa Akın'ın tarlasında çalışarak kendisine destek oldu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Trabzon, Güncel
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