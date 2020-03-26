Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Din görevlileri vatandaşların yardımına koşuyor

SAKARYA (İHA) – Sakarya İl Müftülüğü ve ilçe müftülüklerinde çalışan din görevlileri evinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

26.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:09
Din görevlileri vatandaşların yardımına koşuyor
SAKARYA (İHA) – Sakarya İl Müftülüğü ve ilçe müftülüklerinde çalışan din görevlileri evinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması yönünde kararlar alınmıştı. Alınan karar sonrası Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar neticesinde 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmaları kapsamında İl Müftülüğü ve ilçe müftülüklerinde çalışan din görevlileri evinden çıkamayan vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Din görevlileri yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sakarya, Wuhan, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yaşam ››Din görevlileri vatandaşların yardımına koşuyor - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

13:52: İtalya ve Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı İspanya'da korona virüsü nedeniyle 4 bin 89 kişi... - Haberler 13:51: Tunceli'de ekipler 2 kaybı birlikte arıyor - Haberler 13:50: Dünya ülkelerinin Türkiye'den sabun talebi arttı - Haberler 13:49: Sahte kadın hakim yakalandı, adliyeye sevk edildi - Haberler 13:47: Covid-19: Avrupa Konseyi üye ülkelere tutuklu sığınmacıları serbest bırakma çağrısı yaptı - Haberler 13:37: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi - Haberler 13:09: Survivor Berna Canbeldek'in iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti 12:43: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi - Haberler 12:04: Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı - Haberler 11:54: Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu - Haberler 11:51: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?