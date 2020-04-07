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Din görevlileri ve TDV burslusu yabancı öğrenciler sağlık görevlileri için maske üretiyor

Kırşehir'deki iki din görevlisi ile Bursa'daki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) burslusu yabancı öğrenciler, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde görev yapan sağlık personeli için yüz koruyucu siperli maske üretimine başladı.

07.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:32
Din görevlileri ve TDV burslusu yabancı öğrenciler sağlık görevlileri için maske üretiyor
Kırşehir 'deki iki din görevlisi ile Bursa 'daki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) burslusu yabancı öğrenciler, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde görev yapan sağlık personeli için yüz koruyucu siperli maske üretimine başladı.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'de bulunan din görevlileri ile TDV gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların alışveriş ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık çalışanlarının da maske ihtiyacını karşılamak için çalışıyor.
Bu kapsamda, Mescid-i Aksa Camisi İmam Hatibi Yakup Çalışkan ve müezzin Mustafa Mutlu, sert plastik ve kemeri evlerinde makas, bıçak ve kerpeten yardımıyla siperli maskeye dönüştürüyor.

Dünyanın 70 ülkesinden 200'ü aşkın öğrencinin TDV bursuyla eğitim gördüğü Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki yabancı öğrenciler de Mustafa Dündar Bilim ve Sanat Atölyesi laboratuvarında 3D yazıcı ile ürettikleri siperli maskelerle sağlık personeline destek oluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Bursa, Kültür Sanat
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