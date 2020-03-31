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Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor

Mersin'in Mut ilçesinde Kaymakam Muammer Köken'in himayelerinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarında yer alan din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

31.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:51
Din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor
Mersin 'in Mut ilçesinde Kaymakam Muammer Köken'in himayelerinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarında yer alan din görevlileri yaşlı ve kronik hastalığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk, her zaman milletin hizmetinde olduklarını, ilçe müftülüğündeki bütün görevlilerle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlara hizmet götürmenin İslami ve insani görevleri olduğunu söyledi. Öztürk, "Millet olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde hepimiz yapılan uyarıları dikkate alarak bir birimize destek ve yardımcı olmalıyız. Kendimize ve başkalarına iyilik için evde kalmalıyız. En zor zamanlarda bile mihrap ve minberini boş bırakmayan, okudukları sala ve yaptıkları dualarla milletimizi manevi açıdan motive eden din görevlilerimize, diğer kurum ve kuruluşlardan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan tüm görevlilere teşekkür ederim" dedi.

Kaymakamı Muammer Köken ise, "Vefa Sosyal Destek Grubunda"ki din görevlilerinin, vatandaşlara verdikleri maddi ve fiziki hizmetlerin yanında, onlara manevi moral ve motivasyon desteğinde de bulunduklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Öztürk, Muammer Köken, Mersin, Mut, Güncel
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