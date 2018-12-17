Din Görevlilerine Aile Eğitimi Verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından ülke genelinde yürütülen 'Sağlıklı Birey, Mutlu Aile ve Huzurlu Toplum' projesi kapsamında din görevlileri ve eşlerine yönelik aile okulu semineri Yozgat
Bölge Yatılı Kur'an Kursu Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde aile konusunda çeşitli sunumlar yapıldı. Yozgat İl Müfüsü Salih Sezik, "Sevgili Peygamberimiz veda hutbesinde 'Kadınlar size Allah'ın bir emanetidir' buyurmuştur. Dolayısı ile bu emanete saygılı davranmak herkesin boynunun borcudur. Toplumu dini konularda aydınlatmak ve topluma rehberlik yapmak, sorumluluğu gereğince ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak toplumu aileyle ilgili konularda da bilinçlendirmek, münevver, müreffeh ve sağlam aile yapısını korumak amacıyla herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." dedi.
Evliliği sürdürebilmenin önemine vurgu yapan Müftü
Sezik,"Evlenmek elbette güzel ama önemli olan evliliği sürdürebilmek, aile olabilmek ve bu yuvanın devamını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.
Seminerde il müftü yardımcıları İsmail Karadavut, 'Ailede Fıkhı Meseleler', Süleyman Eroğlu
, 'Ailede Mahremiyet Bilinci', Psikolojik Danışman Hüseyin Aktaş
, 'Çocukluk
Döneminde Din ve Değerler Eğitimi', Sosyal Hizmet Uzmanı Sümeyra Erol ise, 'Aile ve İletişim' konularında sunumlar yaptı. Seminerin sonunda din görevlileri ve eşlerine katılım belgeleri takdim edildi. - YOZGAT
Diyanet İşleri Başkanlığı,Yozgat
Kaynak: İHA