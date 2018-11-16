Sivas
'ta İl Müftülüğü ve Emniyet Müdürlüğü
koordinesinde din görevlilerine 'Narko Rehber' eğitimi verildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlileri tarafından, yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanmasına yönelik din görevlilerine eğitim verildi. Müftülük
konferans salonunda yapılan eğitim programına il merkezinde, ilçe merkezlerinde ve köylerde görev yapan müftülük personeli ve imamlar katıldı. Eğitim programında din görevlilerine toplumun uyuşturucu ile mücadelesinde aktif rol almaları konusunda Narko Rehber eğitmeni tarafından bilgilendirme yapıldı. - SİVAS
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Emniyet Müdürlüğü,Sivas