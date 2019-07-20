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Din görevlilerine vekalet yoluyla kurban kesimi semineri

Kırşehir Müftülüğünde din görevlilerine vekalet yoluyla kurban kesimi semineri verildi.

20.07.2019 15:16 Din görevlilerine vekalet yoluyla kurban kesimi semineri
Kırşehir Müftülüğünde din görevlilerine vekalet yoluyla kurban kesimi semineri verildi.
İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftülük konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Hasan Başiş, slayt ve video eşliğinde kurban ve kesimi hakkında bilgi verdi.
Mazlum coğrafyaya kurban dağıtımı ve ihtiyaç sahiplerine kurbanın ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Başiş, "Dünya'daki bir çok mazlum coğrafya bizlerin desteğini ve hizmetini bekliyor. Sadece kendimiz için değil, onlar için de çok çalışmalıyız. Kurbanlarınız emin ellerde, mazlum coğrafyalardaki vatandaşlara ulaştırılacak. Bizler vekalet yoluyla kesilen kurbanların sadece etini götürmüyoruz, sevgi, umut da götürüyoruz. Sadece kurbanla gitmiyoruz, gönlümüzü de onlara götürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Başiş, kesilen kurbanların yurt içinde ihtiyaç sahiplerine yurt dışında ise başta açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu bölgelerdeki mağdur ve ihtiyaç duyanlara ulaştırılacağını belirtti.
İl Müftüsü Mehmet Yaman ise vekalet yoluyla kesilen kurbanların etinin yanında mazlum coğrafyalara Türkiye'nin selamı, muhabbetinin götürüldüğünü anımsattı.
Seminere, kentteki vaizler, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftülük, Kırşehir, Güncel

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