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Din görevlisi evini Afgan anne ve 6 yaşındaki kızına ücretsiz tahsis etti

Tokat Müftülüğünde görevli bir din görevlisi, evini Afgan aileye ücretsiz tahsis etti.

14.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:09
Din görevlisi evini Afgan anne ve 6 yaşındaki kızına ücretsiz tahsis etti
Tokat Müftülüğünde görevli bir din görevlisi, evini Afgan aileye ücretsiz tahsis etti.
İran'da yaşayan ve eşini 3 yıl önce kanserden kaybeden 26 yaşındaki Faime Solmaz İbrahimi ve 6 yaşındaki kızı, yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'ye sığınmacı olarak geldi.
Bir süredir Tokat'ta zor şartlarda yaşayan anne ve kızın durumunun bildirilmesi üzerine valilik. İl Müftülüğünü görevlendirdi.
Müftülüğün girişimleri sonucu ismi açıklanmayan bir din görevlisi, Afgan anne ve kızının şehir merkezindeki kullanmadığı evinde ücret ödemeden kalabileceğini belirtti.
Türkiye Diyanet Vakfı Tokat Şubesi de ailenin eşya ve diğer ihtiyaçlarını karşıladı.
İl Müftü Yardımcısı Halime Bayram ve Ali Paşa Camisi İmam Hatibi Ahmet Kılıç, aileyi evde ziyaret etti.
Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıkları ailenin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.
Faime Solmaz İbrahimi de "Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bana yardım ettikleri için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Solmaz, Tokat, Anne, Güncel
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