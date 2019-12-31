Haberler » Güncel » Din görevlisinden tasavvuf musikisi klibi - Haber

Din görevlisinden tasavvuf musikisi klibi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde görev yapan bir din görevlisi tarafından tasavvuf musikisi klibi hazırlandı.

31.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:21 Din görevlisinden tasavvuf musikisi klibi
'nun ilçesinde görev yapan bir din görevlisi tarafından tasavvuf musikisi klibi hazırlandı.

Ulubey ilçesinde Merkez Eski Cami'de görev yapan 7 yıllık din görevlisi evli ve bir çocuk babası Orhan Gülüm, çocukluk yıllarından itibaren hayali olan tasavvuf musikisi üzerine bir klip çekmeye karar verdi. Bir süre önce hazırlıklara başlayan ve 2 yıllık bir çalışmanın ardından tamamlanan 'Çaremsin' adlı tasavvuf musikisi klibini çekmeyi tamamladı. Ordu'nun farklı illerinde çekimleri gerçekleşen, sözleri be bestesi din görevlisine ait olan eser, izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli iş adamlarının da destekleriyle klibini çektiren Gülüm'ün, "Çaremsin" adlı eseri sosyal medya kullanıcıları tarafından da beğenildiğini söyleyen Orhan Gülüm, bundan sonra benzer çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. - ORDU

Ulubey, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09   İzmir'de 1251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı - Haber
17:08   Milli savunma bakanı hulusi akar, milli savunma bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri... - Haber
17:04   Savcı Sayan'ın yeni yıl mesajı - Haber
17:04   Vatandaş yılın son gününde su kuyruğunda - Haber
17:03   Çan Belediyesi farkındalık oluşturmaya devam ediyor - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
31.12.2019 17:11:22