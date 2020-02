Yurt dışına lisansüstü öğrenime gönderilecek öğrencilerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bilgi, hikmet, ilim, irfan olmazsa ve doğru dini bilgiyi elde edemezsek din hizmeti yapamayız. Din hizmetinin yolu doğru dini bilgiden geçiyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencilerle bir araya geldi. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Bilgilendirme Çalıştayı' kapsamında öğrencilerle kahvaltı yapan Erbaş, destekleri için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ve çalıştaya katılan MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük'e teşekkür etti. Erbaş, öğrencilerin yurt dışındaki öğrenimlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığında çeşitli unvanlarda görev alacaklarını ifade ederek, "Şu ayet-i kerimeyi her zaman okumamız ve anlamaya çalışmamız gerekiyor; 'De ki ey Habibim, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' Bilen insanlarımızın sayısını artırmak, alan uzmanlarımızı çoğaltmak ve onların her birinden Diyanet İşleri Başkanlığımız azami derecede istifade etsin diye bu önemli faaliyeti gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının tüm çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda bilgi üreten bir merkez olduğunu dile getiren Erbaş, "Bilgi, hikmet, ilim, irfan olmazsa ve doğru dini bilgiyi elde edemezsek din hizmeti yapamayız. Din hizmetinin yolu doğru dini bilgiden geçiyor. Sizler çeşitli fakültelerde okudunuz, mümkün olduğunca doğru dini bilgi ile hocalarınız sizi donattılar, yetiştirdiler. Bundan sonra bunu daha da geliştireceksiniz inşallah" diye konuştu.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de "İnsan için ancak çalıştığı vardır" buyurulduğunu hatırlatarak, "Biz vaktimizi çok iyi değerlendirerek, iyi bir performans sergileyerek hem dil öğrenimini hem de konumuzu çok iyi bir şekilde çalışarak yurt dışından dönmeye gayret edelim" tavsiyesinde bulundu.

"İLİM ADAMLARININ YOLUNDAN GİDEREK KENDİNİZİ EN GÜZEL BİR ŞEKİLDE YETİŞTİRECEKSİNİZ"

Dünyanın sürekli geliştiğine ve değiştiğine işaret eden Erbaş, şöyle devam etti:

"Her alanla ilgili yeni bilgilere, güncellemelere ihtiyaç var. Malumunuz sabitelerimiz var, değişkenlerimiz var. Dinin sabiteleri noktasında herhangi bir güncelleme mümkün değil, bunu biliyoruz. Ama değişkenler, hayatın değişmesiyle, dünyanın değişmesiyle sürekli gelişme sağlıyor. Bunlara göre kendimizi yetiştirmemiz, çözümler üretmemiz gerekiyor. Kim üretecek bu çözümleri? Bu çözümleri, ilim adamları üretecek. İnşallah sizler ilim adamlarının yolundan giderek kendinizi en güzel bir şekilde yetiştireceksiniz."

Erbaş, rol model insanların ve İslam alimlerinin hayatlarını okumalarını tavsiye ederek sözlerini şu duayla bitirdi:

"Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma ve kardeşlerimizin ilimlerini hayırla tamamlamalarını nasip eyle."

İki gün sürecek çalıştayın açılışına, Din İşleri Yüksek Kurulu Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA