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Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

29.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:58 Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak AA'nın
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Albayrak, oylama öncesinde, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen önemli fotoğrafları arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğraflarına oy veren Albayrak'ın kategorisindeki tercihi ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" adlı fotoğrafı oldu.
Bünyamin Albayrak, oylama sonucunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhabir ve foto muhabirlerinin çok zor şartlarda çalıştığını, bazen kendi hayatlarını hiçe sayarak millete hatta dünyaya ulaştırmanın derdinde olduklarını söyledi.
Bu vesileyle görevi başında şehit olan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı rahmetle anan Albayrak, tüm AA çalışanlarına da teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, Güncel

Kaynak: AA

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