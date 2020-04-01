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Din İşleri Yüksek Kurulu: "Böylesi zor zamanlarda imkânı olan Mümin kardeşlerimizin yalnızca zekât...

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Böylesi zor zamanlarda imkanı olan Mümin kardeşlerimizin yalnızca zekat vermekle yetinmeyip infak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah'ın kendisine lütfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek,...

01.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:03
Din İşleri Yüksek Kurulu:
Din İşleri Yüksek Kurulu: "Böylesi zor zamanlarda imkanı olan Mümin kardeşlerimizin yalnızca zekat vermekle yetinmeyip infak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah'ın kendisine lütfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek, sıkıntıları hafifletecek, bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olacak, toplumsal dayanışmaya büyük katkıda bulunacak, kuşkusuz malını bereketlendirecek, nefsini yüceltip arındıracak ve kalbini huzurla dolduracaktır". - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Din İşleri Yüksek Kurulu, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Din İşleri Yüksek Kurulu: 'Böylesi zor zamanlarda imkânı olan Mümin kardeşlerimizin yalnızca zekât... - Haberler

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