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Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk...

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.

13.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:55
Din İşleri Yüksek Kurulu:
Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Din İşleri Yüksek Kurulu, Güncel

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