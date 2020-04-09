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Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cenaze işlemleriyle ilgili yeni açıklama

Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı yeni karar üzerine Kovid-19'dan vefat edenlerin cenazelerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini açıkladı.

09.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:55
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cenaze işlemleriyle ilgili yeni açıklama
Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun aldığı yeni karar üzerine Kovid-19'dan vefat edenlerin cenazelerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş alarak 22.03.2020 tarihinde 'Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri' konulu bir fetva yayınlamıştır.
Söz konusu fetvada öncelikle, 'Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiği' vurgulanmış, devamında ise hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine işaret edilmiştir.
03.04.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza 'Bilim Kurulunun konuyu tartıştığı ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine diğer enfeksiyon hastalıklarından vefat edenlerden farklı bir uygulama yapmaya gerek olmadığı kararına vardığı' bildirilmiştir.
Ayrıca son dönemde, fetvadaki asli hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde Kurulumuza şikayetler ulaşmıştır.
Bu itibarla, din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifayedir.
Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkanların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dini sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır."
(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Güncel
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