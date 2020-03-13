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Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'cuma namazı' açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir.

13.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:12
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'cuma namazı' açıklaması
Din İşleri Yüksek Kurulu, "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir." açıklaması yaptı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Din İşleri Yüksek Kurulu, Koronavirüs, Ekonomi

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