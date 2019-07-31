"Dinamik, yetenekli ve potansiyelliyiz!"

Giovanni Guidetti, 2018 yazında milli takımda köklü bir değişikliğe gitmişti. Tecrübeli birçok ismin de milli takıma veda etmesiyle takımın genel yaş aralığı bir anda 18-25’e inmişti. Çoğu kişiye göre tecrübesiz ve toy olan bu takımın neler başaracağı meçhuldü. Milli takımımız, 2018 Voleybol Uluslar Ligi’nde (VNL) ikinci, 2019 Voleybol Uluslar Ligi’nde ise dördüncü olmayı başardı. Fakat bu başarılar, onlar için henüz başlangıç. Çok daha fazlasını yapabileceklerine inanan Filenin Sultanları’nın önünde Olimpiyat Elemeleri ve Avrupa
Şampiyonası var.
2-4 Ağustos tarihlerinde Çin’de düzenlenecek Kıtalarası Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek milli takımımız oyuncularından, 2018 VNL’de “En İyi Pasör” seçilen Cansu Özbay ve “En İyi Orta Oyuncu” seçilen Eda Erdem Dündar, Eurosport Türkiye'ye konuştu.
İlk olarak Eda’ya kulak verelim…
Bu yaz VNL’de yer almadın fakat takım üst üste ikinci kez finallere kalmayı başardı. Artık beraber oynamaya alışan bir ekip olduğunu görebiliyoruz. Takımın en tecrübeli ismi olarak, bunun daha başlangıç olduğunu söyleyebilir miyiz?
Çok genç ve dinamik bir ekibiz ve dediğin gibi yüksek potansiyele sahip bir takımız. Kızlar çok istekli ve yetenekli. Bu arenada kendilerini kanıtlamak istiyorlar. Bunun için önümüzde olimpiyat elemeleri ve Avrupa Şampiyonası var. Bu ekip iki yazdır bir arada çalışıyor. İyi bir uyum yakaladık, keyifli bir ortam var. Herkes çok istekli. Tabii oynadıkça, birbirini tanıdıkça oyun kalitesi de artacaktır. Kadın voleybolu olarak geleceğimiz çok parlak diye düşünüyorum.
Olimpiyatlara giden ekipten sadece sen ve Naz kaldınız. Bu yaz zor bir gruba düştük. Bunu nasıl değerlendirirsin?
Zaten olimpiyatlara kalmak hiç kolay değil. Biz 2012’de olimpiyatlara giderken beş takımı da yenip namağlup bir şekilde gitmiştik. Beklenilmedik bir performans göstermiştik. Şimdi de Çin’de Almanya, Çekya ve Çin’le eleme maçları oynayacağız. Maç maç bakmamız gerekiyor. Nasıl başladığımız çok önemli. Olası bir şanssızlıkta ise ocak ayında tekrar bir elememiz olacak. İki şansımız var ama biz birincisinde işi bitirip vizeyi almak istiyoruz.
Milli takımımız Ankara’yı çok seviyor. Sence son şampiyonadan bir adım daha ileriye gidebilir miyiz?
Bence gidebiliriz. Gitmemiz de gerekiyor. 16 sene sonra tekrar “Filenin Sultanları” olarak Ankara’da Avrupa Şampiyonası’nı organize ediyoruz. Türk voleybolunun, Filenin Sultanları’nın ve Türkiye’nin böyle bir başarıya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ankara’da seyircimizin önünde oynamak bizim için bir avantaj olacak. Biz tabii ki bu turnuvada madalya almak istiyoruz. Bu sefer artık o finale kalma ve altını alma amacındayız. Şansımız ve inancımız yüksek, sadece birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Keyifli ve zorlu bir Avrupa Şampiyonası bizleri bekliyor.
Eda’nın ardından Cansu Özbay’ı dinleyelim…
A Milli Takım’da çok uzun süredir oynamıyorsun. Örneğin son Avrupa Şampiyonası’nda yoktun. Şimdiyse kadroya yazdığımız ilk isimlerden birisin. Geçen sene VNL’de en iyi pasör seçildin, bu sene de performansın gayet iyiydi. Bu kadar kısa sürede milli takıma nasıl adapte oldun?
Her şeyin çok çalışarak olduğuna inanıyorum. Giovanni hem kulüpte hem de milli takımda antrenörüm olduğu için adapte olmam çok daha kolay oldu. Ama tabii ki benim iyi oynamam aynı zamanda takımla ilgili.
Takımda senin gibi birçok genç oyuncu var ve iki senedir birlikte oynuyorsunuz. Üst üste iki kez VNL Finalleri’ne kalmamız gelişiminizi boyutunu gösteriyor.
Bence takım olarak büyük bir potansiyele sahibiz. Gelecek vadettiğimizi düşünüyorum. Çünkü genç ve dinamiğiz. Hepimiz çalışmayı seviyoruz. Antrenörümüz çok iyi.
Pasör pozisyonu zor bir pozisyon. Bu yaz birçok kez maç içinde bile farklı smaçörlerle oynadın, eline iyi manşet gelmediği zamanlar da oldu. Bu baskıyı nasıl kaldırıyorsun?
Öncelikle milli takımda oynayabilmek benim en büyük hayalimdi. Açıkçası bunu bir baskı olarak görmüyorum, oynarken tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ülkem için mücadele ettiğime seviniyorum.
Olimpiyatlar her sporcunun hayalidir. Henüz kariyerinin başındayken eline böyle bir fırsat geçti.
Evet, çok heyecanlıyım! Bizi Çin’de çok önemli üç maç bekliyor. Herkes Çin’i favori gösteriyor ama ben eminim ki savaşırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil eder ve olimpiyatlara gideriz. Benim için de ilk olacak.
Ankara’daki Avrupa Şampiyonası senin için yine bir ilk olacak. Madalya, belki bir en iyi pasör ödülü?
En iyi pasör ödülünü hiç düşünmüyorum bile. Çünkü öncelikli olan takımın kazanması. Tabii ki madalya kazanmayı çok ama çok istiyoruz. Umarım bu hayalimizi gerçekleştirebiliriz.