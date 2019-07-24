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Dinamiti patlatırken ayağını kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi Muratbey köyünde, fındıklık içinde bulunan bir evde Hüseyin A. isimli vatandaş dinamit patlatırken ayağını kaybetti.

24.07.2019 10:16 Dinamiti patlatırken ayağını kaybetti
Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi Muratbey köyünde, fındıklık içinde bulunan bir evde Hüseyin A. isimli vatandaş dinamit patlatırken ayağını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 17.00'de Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Muratbey köyünde meydana geldi. Fındıklık içinde bulunan bir evde dinamitlerle uğraşan Hüseyin A. isimli şahıs, yanlışlıkla dinamiti yanında patlattı. Patlamanın ardından kısa süreli şok geçiren şahıs ayağının parçalandığını fark etti. Konunun haber verilmesi üzerine, bölge şartları gereği ekipler Düzce'de sel felaketi nedeni ile arama çalışmaları yapan Genel Kurmay Başkanlığı helikopterinden destek istendi.

Düzce 18 Temmuz Stadyumuna iniş yapan helikopter buradan sağlıkçıları alarak Muratbey köyünde yaralının bulunduğu noktaya gitti. Bölgede helikopterin inişi için elverişli alan bulunamadı. Şahsın bulunduğu alana 1 kilometre uzaklıkta bir alana inen helikopterdeki sağlıkçılar yaralının yanına yürüyerek gitti. Ekipler tarafından 1 kilometre taşınan şahıs daha sonra Genel Kurmay Başkanlığına bağlı helikopter ile Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Şahsın ayağı parçalanırken, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynaşlı, Muratbey, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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