Haberler» Spor» Haber

Dinamo Bükreş'in hocası Eugen Neagoe maç sırasında kalp krizi geçirdi!

Romanya Ligi'nde ikinci hafta maçında Dinamo Bükreş evinde Craiova ile karşılaştı. Dinamo Bükreş'in hocası Eugen Neagoe mücadelenin 25. dakikasında kalp krizi geçirdi ve apar topar hastaneye götürüldü. Stent takılan Rumen çalıştırıcının kendine geldikten sonra "Maç kaç kaç?" diye sorduğu öğrenildi.

22.07.2019 12:29

Romanya Ligi 2. haftasında Dinamo Bükreş'in sahasında Craiova'yı konuk ettiği maçta korku dolu anlar yaşandı. Yedek kulübesinde mücadeleyi takip eden Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Eugen Neagoe bir anda fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 51 yaşındaki Romanyalı teknik adam sağlık ekiplerinin acil müdahalesinin ardından apar topar ambulansa alındı. Futbolseverlerin ve sahadaki futbolcuların korku dolu bakışları arasında sedyeye koyularak ambulansla hastaneye kaldırılan Eugen Neagoe'ın görüntüsü herkesi şoke etti.

Acil servise götürülen Rumen çalıştırıcıya stent takıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Eugen Neagoe'nin kendine geldikten sonra doktorlara ilk olarak "Maç kaç kaç?" diye sorduğu öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın bilincinin açık olduğunu açıklayan doktorları, Neagoe'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağını belirtti.

Öte yandan olayın ardından büyük bir şok yaşayan Dinamo Bükreşli oyuncular, 36 ve 66. dakikada yediği gollerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Dinamo Bükreş'in hocası Eugen Neagoe maç sırasında kalp krizi geçirdi!

Sivasspor, Alper PotukSivasspor, Alper Potuk'tan haber bekliyor

Galatasaray transferde durmuyor! Son hedef FredGalatasaray transferde durmuyor! Son hedef Fred

ÇinÇin'den Jailson için 8 milyon euroluk teklif!

Fenerbahçe, Eljif ElmasFenerbahçe, Eljif Elmas'ı ödediğinin 100 katına Napoli'ye gönderiyor

Dinamo Bükreş, Kalp Krizi, Romanya, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:58   Fikret Orman: "Dünyanın en kolay işi transfer yapmak"
12:54   Beşiktaş'a yeni giyim sponsoru
12:52   Altınordu'da Berkay korkuttu
12:50   Uşakspor Mete ile imzaladı
12:47   Neymar ve Bale için çılgın transfer iddiası!
12:42   Futsal 1. Lig'de ilk yarının lideri Nilüfer Belediyesi
12:37   Fatih Terim 4 ismin biletini kesti