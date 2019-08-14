Haberler» Spor» Haber

Dinamo Kiev, Basel ve Porto'nun elenmesiyle Galatasaray, Devler Liginden 3 milyon euro daha kazanacak

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, İsviçre ekibi Basel ve Portekiz ekibi Porto'nun Devler Liginden elenmesiyle Galatasaray, Şampiyonlar Liginden 3 milyon 324 bin euro daha kazanacak.

14.08.2019 11:03
Dinamo Kiev, Basel ve Porto'nun elenmesiyle Galatasaray, Devler Liginden 3 milyon euro daha kazanacak

Birçok Türk kulübü gibi finansal anlamda ciddi zorluklar yaşayan Galatasaray son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılarak nefes almıştı. Fanatik'in haberine göre Cim Bom bu sene de büyük bir meblağı kasasına koymayı garantiledi. Başakşehir'in Olympiakos'a elenmesiyle birlikte Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye payının yüzde 90'ını eline geçirdi. Aynı senaryo geçen sene de yaşanmış ve Galatasaray kasasına 8,5 milyon euro koymuştu. Bu para bu sezon biraz daha artacak.

EKSTRADAN 3 MİLYON EURO DAHA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'ın katsayı sıralamasında üzerinde bulunan Dinamo Kiev, Basel ve Porto elendi. Krasnodar'ın Porto'yu, Club Brugge'ün Dinamo Kiev'i, LASK Linz'in de Basel'i elemesinin ardından, Sarı Kırmızılı takım elde edeceği gelire 3 milyon 324 bin euro ekledi. Galatasaray'ın üzerinde olan PSV'yi de elenen Basel kupa dışına itmişti.

1 GALİBİYET 2 MİLYON 700 BİN EURO

Devler Ligi'nde gruplara kalan 32 takıma 15 milyon 250 bin euro dağıtılıyor. Ayrıca takımlara galibiyet için 2 milyon 700 bin euro, beraberlik için ise 900 bin euro ödeme yapılıyor.

Dinamo Kiev, Basel ve Porto'nun elenmesiyle Galatasaray, Devler Liginden 3 milyon euro daha kazanacak

Spor

YORUMLAR (3)
GSLİ: GELSİN PARALAR
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
TİM0135: Akıyor mübarek akıyor, fenerde Cumhuriyet Kupası ikinciliği ile takım halinde Sivas ta kaplıca tatili kazanmış :))
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
EFEDAYI: Başakşehir''in elenmesiyle de on milyon euro. . .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
11:38   Liverpool-Chelsea maçının İstanbul'a katkısı 100 milyon euro olacak
11:24   "Beşiktaş yenilmeyecek takım değil" - SİVAS
11:24   Monaco, Wissem Ben Yedder transferini açıkladı!
11:11   Samsun'da 15. Kunduz Yağlı Güreşleri yapıldı
11:03   Dinamo Kiev, Basel ve Porto'nun elenmesiyle Galatasaray, Devler Liginden 3 milyon euro daha kazanacak
10:39   Muhammed Salah'tan dev maç öncesi Türkiye paylaşımı!
03:06   Başakşehir Şampiyonlar ligine veda etti