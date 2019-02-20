20 Şubat 2019, 22:29
»»

Dinamo Kievli Taraftarlardan Beşiktaş'ın Eski Kalecisi Boyko ve Eşine Büyük Tepki

Dinamo Kievli taraftarlar, Beşiktaş'ın eski kalecisi Boyko ve eşine sosyal medyadan tepki gösterdi. Bir taraftar, Ukraynalı oyuncunun eşi Valeria'ya, "Miami'de çok fazla para harcamayın. Çünkü yakında eşin Dinamo Kiev'den kovulacak." yazdı.

Beşiktaş'tan Dinamo Kiev'e transfer olan kaleci Boyko'ya Dinamo Kiev taraftarlarından büyük öfke. Dinamo Kiev ile Olympiakos arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan mücadele öncesinde Ukraynalı futbolcunun eşine Dinamo Kiev taraftarları sert tepki gösterdi.

"ÇOK PARA HARCAMAYIN"

Boyko'nun performansından memnun olmayan Dinamo Kiev taraftarları, Miami'de tatil yapan Ukraynalı kalecinin eşi Valeria'ya tepki dolu birçok mesaj gönderdi. Bir taraftar Valeria'ya, "Miami'de çok fazla para harcamayın. Çünkü yakında eşin Dinamo Kiev'den kovulacak. Ondan sonra nasıl yaşayacaksınız?" yazdı.

FATURA BOYKO'YA KESİLDİ

Dinamo Kiev'e transfer olduktan sonra yediği hatalı gollerle eleştirilen Boyko, Ukrayna Liginde sezonun ilk yarısında kurtarış anlamında en iyiler arasında yer alıyor. Ancak Boyko'nun kritik maçlardaki hataları nedeniyle taraftarlar faturayı Ukraynalı kaleciye kesti.

(Futbol Arena)

Miami,Dinamo Kiev,Beşiktaş


YORUMLAR (3)
OFFF : böyle bir tehdit varsa o takımdanda o taraftardanda hayır gelmez . futbolcuda mutlu olmaz zaten .
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
HESAP: Hahahahaha
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ERCAN: Boykoyu göremedim resimlerde karimi oynuyor
Yayından Kaldır
11 1
Cevap yaz