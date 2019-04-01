Dinamo Zagreb'e Seyircisiz Oynama Cezası

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Hırvat kulübü Dinamo Zagreb
'e 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta Dinamo Zagreb'in Benfica
'yı ağırladığı UEFA Avrupa
Ligi son 16 turu maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.
Taraftarlarının ırkçı tezahüratta bulunması nedeniyle Dinamo Zagreb'e 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezası verildi. Kurul, seyircisiz oynama cezalarının ikincisini, 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti.
Dinamo Zagreb, stattaki merdivenlerin dolu olması, meşale yakılması ve sahaya madde atılmasından dolayı da 47 bin avro para cezası aldı.
Benfica, Dinamo Zagreb, Spor
Kaynak: AA