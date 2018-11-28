Dinamo Zagreb Forması Giyen Izet Hajrovic: Galatasaray'da Mutluydum Ama Bazı Sıkıntılar Oldu

Dinamo Zagreb forması giyen Izet Hajrovic, Fenerbahçe maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hırvat ekibinin Bosna Hersekli futbolcusu Hajrovic, 2013-2014 sezonunda forma giydiği Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılmasıyla ilgili gelen soru üzerine, "Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BU ŞEHRİ ÇOK SEVİYORUM"

Fenerbahçe'yle oynayacakları maçı değerlendiren Hajrovic, "Genel olarak bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'nin Türkiye'de ligde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalar da belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar ve bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıyı gösterdik ve buna devam edeceğiz." şeklinde konuştu.