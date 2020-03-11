Dinamo Zagreb’in Penaltı Oyunu
Dinamo Zagreb’in erkek futbol takımı oyuncularun Mario Cuze ile kadın futbol takımı oyuncusu Ana Bartolovic, baş dönmesiyle penaltı atma yarışına girdi. Bakalım bu renkli oyunu kim kazandı?
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Dinamo Zagreb'in erkek futbol takımı oyuncularun Mario Cuze ile kadın futbol takımı oyuncusu Ana Bartolovic, baş dönmesiyle penaltı atma yarışına girdi. Bakalım bu renkli oyunu kim kazandı?
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor
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