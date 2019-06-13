Dinar'a özgü ürünler Ankara'da görücüye çıktı

Türkiye
Ormancılık Sektörü (TORSEB) buluşması adı altında 12-16 Haziran tarihleri arasında Ankara
'da Orman Genel Müdürlüğü
yerleşkesinde açılan fuarda, Dinar
'a özgü yöresel ürünler görücüye çıktı. Isparta
Orman Bölge Müdürlüğü standı içerisinde Dinar Kaymakamlığı tarafından açılan ve üretimi ilçede yapılan Dinarelli lavanta ürünleri, Fadiş Bez Bebekler ve el yapımı sunta, tahta yapımı maketler sergilendi.
Dinar ürünleri 16 Haziran 2019 tarihine kadar sergide kalacak.
Kaynak: AATürkiye
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