13.06.2019 11:04
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Dinar'a özgü ürünler Ankara'da görücüye çıktı

Dinar

Türkiye Ormancılık Sektörü (TORSEB) buluşması adı altında 12-16 Haziran tarihleri arasında Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde açılan fuarda, Dinar'a özgü yöresel ürünler görücüye çıktı.

Türkiye Ormancılık Sektörü (TORSEB) buluşması adı altında 12-16 Haziran tarihleri arasında Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde açılan fuarda, Dinar'a özgü yöresel ürünler görücüye çıktı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü standı içerisinde Dinar Kaymakamlığı tarafından açılan ve üretimi ilçede yapılan Dinarelli lavanta ürünleri, Fadiş Bez Bebekler ve el yapımı sunta, tahta yapımı maketler sergilendi.

Dinar ürünleri 16 Haziran 2019 tarihine kadar sergide kalacak.
Kaynak: AA
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