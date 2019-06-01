Dinar'a sokak hayvanları için barınak yapılacak

Dinar
ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezi yapılacak. Dinar Belediyesi
tarafından başlatılan proje kapsamında sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi için yer tahsisi yapıldı.
Dinar'a bağlı Oğullar Köyü mevkiinde Dinar Orman İşletme Müdürlüğüne ait olan 12 bin metrekarelik bir alana kurulacak olan hayvan barınağında sokak hayvanları en iyi şekilde tedavi edilerek bakımları yapılacak.
Konuyla alakalı bir açıklama yapan Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı
, seçim beyannamesinde yer alan hayvan barınağı çalışmalarının başladığını, sokak hayvanlarının en iyi şekilde bakılıp tekrar doğaya veya bulunduğu alana geri bırakılacağını söyledi.
Kaynak: AA
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