Dinar Belediye Başkanı Acar, İyi Parti'den Adaylığını Açıkladı

11 Aralık 2018 Salı 13:29



11 Aralık 2018 Salı 13:29

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki dönemdir Belediye Başkanı olan Saffet Acar, İYİ Parti'den belediye başkan adaylığını açıkladı.Dinar Belediyesi meclis salonunda partililere seslenen Belediye Başkanı Saffet Acar, "Ben Dinar'ı, Dinarlıyı çok seviyorum. Halkımın talep ve temayülünü önemsiyorum. Dinar halkına hizmetin Hakka hizmet olduğuna inanıyorum, Allah utandırmasın. Halkımın hizmetindeyim, İYİ Parti'den Dinar Belediye Başkan adayıyım" ifadelerini kullandı.Acar şunları söyledi:"9 Mart 2009 tarihinde ilk defa belediye başkanlığı seçimlerinde değerli gönül dostlarımızın Dinarlı dostlarımızın sevenlerimizin oylarıyla belediyeyi aldık. 5 yılımızı çok başarılı bir şekilde yine birlik ve beraberlik içerisinde geçirdik. 30 Mart 2014 seçimlerinde siz değerli dostlarımız yine Dinar'da özverili gönül dostlarımızın sayesinde oylarımızı artırarak birinci defa yüzde 51 ikinci defa yüzde 60 oyla ikinci kez belediyeyi kazandık. Tabi ikinci dönemimizi bitirmemize şurada 3 veya 3 buçuk ay kaldı. Bu zamana kadar gerçekten çok iyi şeyler yapmaya gayret gösterdik. 10 yıl içerisinde 10 gün izin kullanmadım. Her gün sabah ezanında kalktım, gece yarısına kadar acaba Dinarıma, ilçeme ve insanlara nasıl faydalı olabilirim diye elimden geldiğince, dilimin döndüğünce, gücümün yettiğince hizmet etmeye çalıştım. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Allah nasip kısmet ederse 31 Mart 2019 seçimleri olacak. Bu seçimlerle alakalı herhangi bir tasarrufum olmayacağını söyledim. Çünkü ben hep şunu söylüyorum ölçü; her şeyi yapacaksınız yerinde, zamanında ve kararında. Dedim ki benim ölçüm buraya kadar olmalı ama geldiğimiz noktada hakikaten bu kadar emeği de birilerine bırakıp da heba olmasına gönlüm razı olmadı. Dinar bizim, Dinar'da yaşayanlar bizim. Ben Dinar'ı çok seviyorum, Dinarlımı çok seviyorum. Dinar'da yaşayan herkese hizmet etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu yolda belki eşim ilk defa duyacak. Şu saate kadar böyle bir kesin niyetim yoktu. Dün değerli başkanıma da söyledim ama geldiğimiz nokta bizi bu yola sevk ediyor. Ülkemizin geldiği bu noktada ki durumu herkesi bir vefa borcuna sevk ediyor. Allah nasip kısmet ederse ben vefa borcumu biraz önce de ifade ettiğim gibi elimden geldiğince, dilim döndüğünce ve gücümün yettiğince Dinarlıya kendimi adayacağım. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Cenabı Allah utandırmasın. Birlik ve beraberlik içerisinde Dinara layık olduğu yere daha güzeline yaşanabilir bir kent olma yolunda inşallah beş yıl içerisinde Dinarımızı hak ettiği yere getirme çabası içerisinde olacağım. Dinar ile büyük bir aile olduk. İyi günde kötü günde acı günde mutlu günde birbirimizin yanında olacağız. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." - AFYONKARAHİSAR