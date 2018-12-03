Dinar Belediyesinden Engelli Vatandaşlar Onruna Yemek

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:37



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:37

Afyonkarahisar'ın Dinar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelliler onuruna bir öğle yemeği verdi.Belediye personelleri tarafından çiçeklerle karşılanan engelli vatandaşlar Belediye Başkanı Saffet Acar ile buluştu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştiren Dinar Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Kırtaş, derneğin çalışma faaliyetlerini anlatarak, üyelerine en iyi hizmeti erdiklerini söyledi.Belediye Başkanı Saffet Acar ise, her bireyin birer engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, "Şahsım ve belediye olarak her zaman sizlerin yanınızda, arkasında ve emrindeyiz. Sizlerin hayatlarının daha da kolaylaşması adına üzerimize düşen bütün görevleri yerine getiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Engelliler Gününüzü kutluyorum" dedi.Konuşmaların ardından ise günün anlam ve önemine binaen şiirler okundu.Son olarak ise Belediye Halk Müziği Grubu tarafından türkü konseri gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR