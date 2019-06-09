Dinar'da 14. Geleneksel Yörük Şenliği

Afyonkarahisar
'ın Dinar
ilçesine bağlı Avdan
köyünde 14. Geleneksel Yörük Şenliği düzenlendi.
Köyün harman yerinde düzenlenen şenliğe, AK Parti
Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban
ve çok sayıda davetli katıldı.
Çeşitli etkinliklerin, yarışmaların ve şiirlerin okunduğu programda, ses sanatçısı Canan Bayram konser verdi.
Milletvekili Özkaya, şenlikte yaptığı konuşmada, "Her yıl düzenli olarak köy yerinde böyle güzel bir etkinliği yapan Avdanlı hemşerilerimi kutluyorum. Dinar dışından gelen köylüler ile köyde ikamet eden vatandaşlarımız bir birleriyle en iyi şekilde kaynaşıyor ve birbirlerine ısınıyorlar. Bizler de bu tür şenliklere gelmekten büyük onur duyuyoruz. İnşallah şenliğiniz her yıl düzenli olarak devam eder." ifade etti.
Kaynak: AA
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