17.07.2019 11:43
Haberler» Güncel» Haber

Dinar'da 15 Temmuz konferansı

Dinar

Dinar ilçesinde "15 Temmuz'u İyi Anlayalım" konulu konferans düzenlendi.

Dinar ilçesinde "15 Temmuz'u İyi Anlayalım" konulu konferans düzenlendi.
Meslek Yüksekokulu konferans salonundaki programa, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Hatipoğlu, konferansta yaptığı konuşmada, "40 yıl boyunca yalan ve talan üzerine kurulmuş bir çete, insanlarımızın hayatlarını, emeklerini çalanlar, 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi toptan çalmak istedi. Fakat yakalandılar. Eğer milletimiz kahramanca o gece sokaklarına, vatanına sahip çıkmasaydı, bir daha hür ve özgür olarak yaşayamayacaktı. Başta Allah'ın hidayetiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin tarihten gelen kahramanlığı ile 40 yılda oluşan bu hainler sürüsünü bir gecede tarihe gömdü." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Nihat Sarı, Dinar, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:37   Lübnan'daki Filistinlilere çalışma izninde kolaylık sağlanacak
13:36   Yayalara yol vermeyen araçlara ceza yağdı
13:36   Evdeki 6 bin 300 zambak soğanı için 60 bin lira ceza kesildi
13:36   Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
13:36   Hadim'e Mevlana Kalkınma Ajansı desteği
13:36   Siirt'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı
13:36   Minik şehit Ayaz ile şehit astsubay aynı karede