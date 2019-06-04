Dinar'da bayramlaşma töreni

Dinar
ilçesinde her bayram olduğu gibi Dinarlı vatandaşlar asri mezarlıkta ebediyete intikal eden yakınlarını ziyaretlerinin akabinde birbirleriyle bayramlaştı.
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı
, bayram günü mezarlığa gelen vatandaşları karşılayarak onların Ramazan Bayramını kutladı.
Belediye zabıta ekipleri tarafından şekerleme ve lokum ikramlarının yapıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Nihat Sarı, bütün bayramların şeker tadında, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşmesini temenni ettiğini söyledi.
Kaynak: AA
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