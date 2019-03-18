Dinar'da Çanakkale Şehitleri Anıldı

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Dinar ilçesinde Çanakkale şehitleri düzenlenen törenle anıldı.18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi programı ilçedeki Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, belediye, Gazi, Şehit Aileleri Derneklerinin çelenklerinin bırakılmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürdü.Türkiye Harp Malulü, Şehit, Gaziler, Dul ve Yetimleri Derneği Dinar Temsilciliğinin de ziyaret edildiği anma etkinliklerinde Dinar asri mezarlığında bulunan şehitler için ise Mevlid-i Şerif okutuldu.Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden etkinlikte ise Dinar Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli anma gösterileri yapıldı.Dinar Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Gülsüm Demirel günün anlam ve önemini üzerine yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, yurdumuzun ve dünyanın dört bir köşesinde, şehitliklerde, elbiseleri dahi çıkarılmadan bilinmeyen yerlerde, kefensiz, bazıları mezar taşı olmadan, ama görevini yapmış olmanın huzuru içerisinde yatan kahraman asker şehitlerimizi, minnet ve şükran duygularımızla anmak üzere toplanmış buluyoruz. Bugün dünyada Türk adının duyulduğu andan itibaren bayrağımızı yeryüzünün her noktasında taşıyanların üç kıtayı Türk yurdu haline getirenlerin, Türklük uğruna bedenlerini toprağa koydukları gündür. Vatan uğrunda canlarını veren tüm şehitlerimizi andığımız bu anlamlı günde Çanakkale'de Alay Komutanından son erine kadar şehit olan 57. Alayı hatırlamamak mümkün değildir." dedi.