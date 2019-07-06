06.07.2019 10:52
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Dinar'da Çiftlik Günü

Dinar

Dinar Bülüçalan köyü muhtarlığı tarafından Tarım, Hayvancılık ve Süt ürünleri konulu, çiftlik günü programı düzenlendi.

Dinar Bülüçalan köyü muhtarlığı tarafından Tarım, Hayvancılık ve Süt ürünleri konulu, çiftlik günü programı düzenlendi.
Köy meydanında düzenlenen programa, Afyonkarahisar Ak Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, Dinar Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı İdris Er, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin çoban, İl genel Meclis Üyeleri Ahmet Çetin, Bilal Demiröz ile çok sayıda davetli katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, halk oyunları gösterileriyle sürdü. Daha sonra en güzel koç ve buzağı sahibi üreticisi ödüllendirildi.
Programın son bölümünde ise halat çekme, çuval ve yumurta taşıma yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.
Kaynak: AA
AK Parti, Afyon, Dinar, Güncel

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