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Dinar'da galerici esnafları toplantısı

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı başkanlığında ilçede bulunan galerici esnafıyla toplantı yapıldı.

20.08.2019 13:04 Dinar'da galerici esnafları toplantısı
Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı başkanlığında ilçede bulunan galerici esnafıyla toplantı yapıldı.
Belediye meclis toplantı salonunda Dinar'a yeni galericiler sitesi kurulması yönünde yapılan toplantıya bütün esnaflar katıldı.
Başkan Sarı, burada yaptığı konuşmada, seçim beyannamesinde yer alan galericiler sitesinin yapılacağını, yapılmadan önce ise esnaflarla istişare etmek istediğini söyledi.
Bütün galerici esnafları bir araya getirmek istediklerini de belirten Sarı, "Bir arada olursanız, işleriniz daha güzel olur. Modern bir site kuracağız. Böylelikle şehir içi trafikte rahatlamış olacak." dedi.

Nihat Sarı, Dinar, Güncel

Kaynak: AA

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