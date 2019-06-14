Dinar'da karne heyacanı

Dinar
da eğitim gören 8 bin 650 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Dinar Yeniyol ilkokulunda düzenlenen karne dağıtım merasimine Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya
ve Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş katıldı.
Aileleriyle birlikte sınıflarda karnelerini almak için bekleyen öğrenciler büyük heyecan yaşadı.
Burada konuşan Kaymakam Kapankaya, bütün öğrencilere iyi bir tatil dönemi dileyerek şunları söyledi, "Koca bir yılı yine geride bıraktık. Kiminiz bir üst sınıflara geçtiniz, kiminiz ise okuldan mezun olduğunuz. Tatilde sizlere tavsiyem gönlünüzce eğlenin, gezin ama mutlaka kitap okumayı da ihmal etmeyin." dedi.
Öğretmenlerinden karnelerini almanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler yaz tatiline başladı.