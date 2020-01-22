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Dinar'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:48Dinar'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar-Çay karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz Devrim Ü. yönetimindeki 37 BG 119 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak durdu. Meydana gelen trafik kazasında Deniz Devrim Ü. (44) ile aynı araçta bulunan Ünal D. (41) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine vermesinin ardından olay yerine gelen ekipleri yaralıları Dinar Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Dinar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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