Dinar'da Köy Muhtarlarıyla Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Dinar
merkeze bağlı köylerin muhtarlarıyla yerel seçimler öncesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya
'nın başkanlık ettiği toplantıda seçim güvenliğine ilişkin bazı kararlar alındı.
Kaymakam Kapankaya, seçimin son derece güvenli bir zeminde geçmesini sağlamak amacıyla köy muhtarlarının oluşabilecek herhangi olumsuz durumlarda kolluk kuvvetlerine yardımcı olmalarını istedi.
Toplantı köy muhtarlarının seçimlere yönelik sorularıyla devam etti.
Selami Kapankaya, Dinar, Güncel
Kaynak: AA