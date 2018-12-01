Dinar'da Okullar Arası Müsabakalar Başladı

Dinar
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından okullar arası spor müsabakaları başlatıldı.
İlçe stadyumu ve kapalı spor salonunda düzenlenecek müsabakalara, Başmakçı
, Evciler
ve Dazkırı
'dan da okul takımlarının katılacağı bildirildi.
Dinar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Doğan Çakır, turnuvalarla ilgili yaptığı açıklamada, müsabakaların genç erkekler ve genç kızlar olmak üzere iki ayrı gurup şeklinde yapılacağını ve gurup maçları sonunda da final maçlarının yapılacağını belirtti.
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:57