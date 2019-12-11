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Dinar'da okullar denetlendi

Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, ilçedeki okulları ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu.

11.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:40Dinar'da okullar denetlendi
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, ilçedeki okulları ziyaret ederek, denetlemelerde bulundu.

Okul eksiklikleri, yapılması gerekenler ve öğrenci sorunlarıyla ilgili bilgiler alan Taşbaş, şunları söyledi:
"Müdürlüğümüzce yapılan program çerçevesinde rehberlik, denetim, akademik başarının arttırılması, okullarımızın eğitim-öğretim ortamlarının yerinde görülmesi amacıyla dönem başı okul ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Dinar Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu ziyaret edildi. Okullarımızda incelemelerde bulunduk."

Dinar, Güncel

Kaynak: AA

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