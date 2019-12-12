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Dinar'da şehit ailesi unutulmadı

Dinar'a bağlı Yelalan Köyü'nde ikamet eden şehit asker Bülent Aksoy'un baba evi ziyaret edildi.

12.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:54Dinar'da şehit ailesi unutulmadı
'a bağlı Yelalan Köyü'nde ikamet eden şehit asker Bülent Aksoy'un baba evi ziyaret edildi.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar SYDV Vakfı Müdürü İrfan Yüksel ve Dinar SHM Müdürü Mehmet Över ile 2000 yılında Hakkari Yüksekova'da şehit düşen er Bülent Aksoy'un babası Habik Aksoy ve annesi Mübeccel Aksoy'u köylerindeki evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Kapankaya, her zaman devletin şehit ailelerinin ve gazilerin aynında olduğunu, her türlü isteklerinde sadece kaymakamlığı bilgilendirmelerinin yeterli olacağını söyledi.

Bülent Aksoy, Dinar, Güncel

Kaynak: AA

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